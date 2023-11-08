القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعل جهاز البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، القبض على مدان هارب من السجن منذ 11 عامًا كان يقضي فترة محكومية في واقعة قتل العمد.

جاء ذلك بعد تلقي إدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز البحث الجنائي معلومات عن اخباء مطلوب للعدالة في أحد المناطق بمدينة بنغازي، بحسب بيان نشرته الإدارة العامة للبحث الجنائي على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن وحدة القبض التابعة لإدارة التحقيقات والاستيفاء أطلقت عملية تحري واسعة لرصد المطلوب والتأكد من الأماكن التي يتردد عليها في الخفاء، حيث جرى نصب كمين محكم على كافة الطرق التي من المتوقع أن يمر منها أثناء تنقله، الأمر الذي أفضى لضبطه، والعثور بحوزته على كميات كبيرة من الحبوب المهلوسة.

وخلال التحقيق بمقر جهاز البحث الجنائي بمنطقة الهواري، اعترف المقبوض عليه بأنه هارب من سجن الكويفية بمدينة بنغازي، وذلك في شهر يوليو عام 2013 مستغلا إحدى الأحداث الأمنية في المدينة آنذاك. كما اعترف أيضًا أنه كان يقبع في السجن لمدة 11 عامًا لقضاء فترة محكومية في قضية قتل عمد.