  • Alwasat News
Atwasat

القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 12:24 صباحا
القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي
شعار الإدارة العامة للبحث الجنائي. (أرشيفية: صفحة الإدارة على فيسبوك)
alwasat radio

أعل جهاز البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، القبض على مدان هارب من السجن منذ 11 عامًا كان يقضي فترة محكومية في واقعة قتل العمد.

جاء ذلك بعد تلقي إدارة التحقيقات والاستيفاء بجهاز البحث الجنائي معلومات عن اخباء مطلوب للعدالة في أحد المناطق بمدينة بنغازي، بحسب بيان نشرته الإدارة العامة للبحث الجنائي على «فيسبوك».

- ضبط متهم هارب من جريمة قتل منذ 2014

وأضاف البيان أن وحدة القبض التابعة لإدارة التحقيقات والاستيفاء أطلقت عملية تحري واسعة لرصد المطلوب والتأكد من الأماكن التي يتردد عليها في الخفاء، حيث جرى نصب كمين محكم على كافة الطرق التي من المتوقع أن يمر منها أثناء تنقله، الأمر الذي أفضى لضبطه، والعثور بحوزته على كميات كبيرة من الحبوب المهلوسة.

وخلال التحقيق بمقر جهاز البحث الجنائي بمنطقة الهواري، اعترف المقبوض عليه بأنه هارب من سجن الكويفية بمدينة بنغازي، وذلك في شهر يوليو عام 2013 مستغلا إحدى الأحداث الأمنية في المدينة آنذاك. كما اعترف أيضًا أنه كان يقبع في السجن لمدة 11 عامًا لقضاء فترة محكومية في قضية قتل عمد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهمة سهلة لبرشلونة.. ومعركة نارية تجمع ميلان بسان جيرمان في دوري الأبطال.. الثلاثاء

مهمة سهلة لبرشلونة.. ومعركة نارية تجمع ميلان بسان جيرمان في دوري الأبطال.. ...
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في ...
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
الأهلي طرابلس يواجه السويحلي.. والاتحاد مع أساريا.. والهلال يلتقي الأنوار في الدوري.. الثلاثاء

الأهلي طرابلس يواجه السويحلي.. والاتحاد مع أساريا.. والهلال يلتقي الأنوار في ...
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة
الاحتلال يطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه

الاحتلال يطلب من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه
روسيا تدعو إلى «هدن إنسانية» في غزة وتصف الوضع الإنساني بالقطاع بـ«الكارثي»

روسيا تدعو إلى «هدن إنسانية» في غزة وتصف الوضع الإنساني بالقطاع بـ«الكارثي»
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة

مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»

شاهد «في التسعين»: وجوه شابة بقائمة المنتخب.. ومواجهات نارية في «دورينا»
غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»

غوتيريس يطالب بوقف إطلاق النار: قطاع غزة يتحوَّل إلى «مقبرة للأطفال»
«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد إحصائيات «دورينا» بالأرقام بعد الجولة الثانية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية» توضح تفاصيل إطلاق النار في غرب طرابلس
«الداخلية» توضح تفاصيل إطلاق النار في غرب طرابلس
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية تتخوف من إصلاح دعم الوقود
تقرير أوروبي يكشف سبب فاتورة 12 مليار دولار: الحكومات الليبية ...
وفاة عامل و3 إصابات جراء انهيار موقع صيانة خط مياه بمنطقة زناتة القديمة
وفاة عامل و3 إصابات جراء انهيار موقع صيانة خط مياه بمنطقة زناتة ...
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر ...
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر بالانحياز للغرب
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
المزيد
القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي
القبض على قاتل هارب من السجن منذ 11 عاما في بنغازي...
اختتام تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية
اختتام تدريب مديري مكاتب تمكين المرأة في 32 بلدية...
حكومة حماد تسلم صكوك التعويضات لمتضرري «دانيال» في سوسة
حكومة حماد تسلم صكوك التعويضات لمتضرري «دانيال» في سوسة...
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر بالانحياز للغرب
معهد أميركي عن ارتدادات الحرب على غزة: حكومة طرابلس لن تخاطر......
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار متوفر بجميع المصارف
حكومة حماد: مضاربات وهمية وراء تراجع الدينار.. والدولار ......
المزيد