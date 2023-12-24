حذرت من «التلكؤ».. البعثة الأممية تدعو ساسة ليبيا إلى مسار انتخابي واضح وحكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم، اليوم الأحد، القادة الليبيين إلى «الاتفاق على مسار انتخابي واضح، وجدول زمني للانتخابات، والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات»، محذرة من أن «التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام، ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا، وتقوض الاستقرار الإقليمي».

وفي بيان لمناسبة الذكرى السنوية الـ72 لاستقلال ليبيا، عبرت البعثة الأممية عن «الالتزام بتيسير الحوار الليبي - الليبي»، لكنها قالت: «المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي». وحثت البعثة الأممية ساسة ليبيا على «وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم، وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير».

وسبق أن دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وقوات «القيادة العامة» إلى الاجتماع بـ«حسن نية بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات»، حسب تعبير البيان. وطالب البيان الصادر الأحد «الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب والأعيان والشيوخ، إلى جانب الجهات العسكرية والأمنية، بحشد جهودها». كما حث «قادة المؤسسات الرئيسية على أداء واجبهم تجاه وطنهم الأم، ليبيا».

الدبيبة: لن أترك الكرسي إلا بالانتخابات

ويوم السبت، استبعد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مغادرة منصبه إلا عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، وسط مقترحات بتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات. وذلك في حوار إلى الإعلامي اللبناني طوني خليفة مع انطلاق أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية. وفي حوار مفتوح بعنوان «الحكومة والشعب.. مسؤولية الاتصال»، قال الدبيبة: «لن أترك الكرسي إلا لمن يستحق، ومن يقرر هو الشعب، ونحن نسعى للانتخابات». وأضاف: «الكرسي متغير، ولن يبقى أحد عليه إلى الأبد. صحيح أن الكرسي له جاذبيته، لكن سأتركه».

في هذه الأثناء، شدد بيان البعثة الأممية الأحد أيضا على ضرورة «توحيد المجتمع الدولي صفوفه قولاً وفعلاً، وأن يحث الأطراف الليبية المعنية على اختيار سبيل السلام والوحدة والديمقراطية»، داعية «الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى أن تدفع باتجاه المشاركة الإيجابية، ودعمها التوصل إلى حلول توفيقية وطنية».

وتحتفل ليبيا، اليوم الأحد 24 ديسمبر الجاري، بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال.



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