عبدالجليل يبحث آليات التخلص من النفايات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، مع مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية عبدالسلام عقيلة الطرق الآمنة للتخلص من المخلفات والنفايات الطبية.

وأكد عبدالجليل على تفعيل قسم المخلفات الطبية في كل المراكز الطبية واختيار مجموعة من العناصر الطبية لتدريبها في مرحلة أولى تضم عددًا من المستشفيات الصحية وهي: مركز بنغازي الطبي، ومستشفى الأطفال، ومستشفى الهواري، ومستشفى الجلاء، ومستشفى العيون، ومركز الجراحات التخصصية، ومركز الكلى، ومركز الأورام بنغازي، ومستشفى الأمراض السارية، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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وحضر الاجتماع رئيسة قسم المخلفات الطبية بالوزارة نهى المقرحي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي وممثل الأكاديمية العربية الألمانية الشبابية للعلوم التطبيقية والإنسانية (AGYA) عبدالحميد الحاسي.



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