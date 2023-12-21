المنفي يبحث مع الكبير الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، اليوم الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير تحديد آلية تنسيق أعمال اللجنة المالية العليا وجهود توحيد المصرف المركزي بشأن الترتيبات المالية لعامي 2023 و2024، بالتعاون مع اللجنة المالية بمجلس النواب.

وتطرق اللقاء إلى سُبل إعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والأمم المتحدة، وفق بيان مقتضب صادر عن المجلس الرئاسي لم يضف مزيد التفاصيل.

- الكبير يبحث مع الكوني آليات إعداد موازنة 2024

- «المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة

- المنفي والكبير يناقشان مخصصات اللجنة المالية العليا ودعم المناطق المنكوبة

وأمس الأربعاء، التقى الكبير مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني لبحث الأوضاع المالية مع قرب انتهاء السنة الحالية، ومناقشة آلية إعداد موازنة العام 2024 بالتعاون بين الأطراف ذات العلاقة.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت اللجنة المالية العليا توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الإعمار في البلديات والمناطق المنكوبة جراء «دانيال»، وذلك وفق مشاريع وبرامج محددة تكون مقايساتها وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة حسب معايير واضحة.



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