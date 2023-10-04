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المنفي والكبير يناقشان مخصصات اللجنة المالية العليا ودعم المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 06:27 مساء
المنفي والكبير يناقشان مخصصات اللجنة المالية العليا ودعم المناطق المنكوبة
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 (مصرف ليبيا المركزي)
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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مخصصات اللجنة المالية العليا ومستجدات دعم المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربت درنة ومناطق الجبل الأخضر.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بأن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات المالية كافة المتعلقة بعمل اللجنة المالية العليا ومستجدات دعم المناطق المنكوبة.

وفي بيان متصل، أشار بيان للمصرف المركزي إلى أن اللقاء الذي عقد بمقره اليوم الأربعاء بين المنفي والكبير ناقش آخر المستجدات المتعلقة بمدينة درنة وبقية مدن الجبل الأخضر ومخصصات اللجنة المالية العليا.

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وفي 19 سبتمبر المنقضي، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمناقشة دعم المدن المنكوبة.

وقتها تحدث المنفي عن عزمه الدعوة إلى اجتماع للجنة المالية العليا وتحملها مسؤولياتها في إطار دعم وثقة المجتمع الليبي والدولي بها.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 (مصرف ليبيا المركزي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء 4 أكتوبر 2023 (مصرف ليبيا المركزي)
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