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الكبير يبحث مع الكوني آليات إعداد موازنة 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 05:27 مساء
الكبير يبحث مع الكوني آليات إعداد موازنة 2024
الكبير في اجتماع مع الكوني بالعاصمة طرابلس، 20 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)
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بحث محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني الأوضاع المالية مع قرب انتهاء السنة الحالية، ومناقشة آلية إعداد موازنة العام 2024 بالتعاون بين الأطراف ذات العلاقة، وفق بيان صحفي صادر عن «المركزي».

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي تسجيل إيرادات عامة بقيمة 110 مليارات و498 مليون دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 91.7 مليار خلال الفترة نفسها. جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية نوفمبر المنقضي.

- «المركزي»: 110.5 مليار دينار إيرادات و91.7 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري 
- ديوان المحاسبة: تراجع فائض موازنة 2022 بنسبة 31.8% عن العام 2021

الكبير يبحث مشروع تنفيذ التقنيات المالية
على صعيد آخر، ناقش محافظ المصرف المركزي، بمكتبه صباح اليوم الأربعاء، مشروع تنفيذ التقنيات المالية «اعرف زبونك» الإلكتروني، والمدفوعات الفورية والبنكية المفتوحة لعام 2023، وذلك خلال لقائه إدارة التقنية والإدارات ذات العلاقة بالمصرف المركزي، وشركة معاملات للخدمات المالية (مشغل الموزع الوطني).

الكبير في اجتماع مع مسؤولين بالمصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، 20 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)
الكبير في اجتماع مع مسؤولين بالمصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، 20 ديسمبر 2023. (المصرف المركزي)
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