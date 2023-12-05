«المركزي»: 110.5 مليار دينار إيرادات و91.7 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 110 مليارات و498 مليون دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 91.7 مليار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية نوفمبر المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

إجمالي الإيرادات

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 85.9 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 10.9 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات، والضرائب ملياري دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 290 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 397 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 180 مليونًا، وإيرادات أخرى 531 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

- تسليم أذونات صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

إجمالي الإنفاق

أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 49.4 مليار، تمثل 53.8% من إجمالي الإنفاق العام البالغ 91.7 مليار دينار.

وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 8.1 مليار دينار، بنسبة 8.8%، والباب الثالث (التنمية) 3 مليارات دينار بنسبة 3.2%، والباب الرابع (الدعم) 16.8 مليار دينار بنسبة 18.3%، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ)، و9.9 مليار دينار ترتيبات مالية استئنائية للمؤسسة الوطنية للنفط و4.5 للشركة العامة للكهرباء.