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«المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 10:01 مساء
«المالية العليا» تؤكد توجيه ميزانيات التنمية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة
اجتماع اللجنة المالية العليا الثامن بمدينة طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
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أكدت اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على توجيه ميزانيات التنمية للعام الجاري والسابق لإعادة الإعمار في البلديات والمناطق المنكوبة، وفق مشاريع وبرامج محددة تكون مقايساتها وأسعارها وأدوات التنفيذ فيها معتمدة وفق معايير واضحة من اللجنة المالية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، الاجتماع الثامن للجنة المالية العليا بمدينة طرابلس.

وفي بداية الاجتماع أكد المنفي دعم الشعب الليبي بكل مكوناته للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُوجب على الليبيين التوحد إزاءه بعد أن تضاعفت التحديات أمامهم في المجالات كافة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

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المنفي يؤكد ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة إعمار المناطق المنكوبة
وأشار إلى كارثة الفيضانات والسيول في العاشر من سبتمبر المنقضي بمدينة درنة وعدد من بلديات الجبل الأخضر، مؤكدًا ضرورة خلق آلية وطنية لإعادة الإعمار بتلك المناطق تتسم بالفاعلية والشفافية والإفصاح، تشمل المساهمة الدولية في الدعم الفني والمساندة والرقابة، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية خلال الأزمة.

وأضاف البيان أن الاجتماع أكد دعم صندوق التضامن الاجتماعي للقيام بواجبه تجاه العائلات المنكوبة وأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم والمستمر لها باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل لهذا العمل.

مقترحات برامج التنمية على طاولة اجتماع اللجنة المالية العليا
كما جرى الاتفاق على تقديم مقترحات برامج التنمية في المشروعات الوطنية الأساسية للتنمية في الاجتماع المقبل لدراستها تمهيدًا لاعتمادها. واستعرضت اللجنة مقترح عدد من اللجان الفنية والتي تتولى إعداد معايير الإفصاح والشفافية ومتابعة عودة الحياة لبلدية مرزق مع وزارة الحكم المحلي.

اجتماع اللجنة المالية العليا الثامن بمدينة طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
اجتماع اللجنة المالية العليا الثامن بمدينة طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
اجتماع اللجنة المالية العليا الثامن بمدينة طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
اجتماع اللجنة المالية العليا الثامن بمدينة طرابلس، الإثنين 16 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
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