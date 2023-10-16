«المالية العليا» تبحث تخصيص دعم نقدي عاجل وبدل إيجار لسكان المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق اجتماع اللجنة المالية العليا في طرابلس اليوم الإثنين؛ لبحث تقديم دعم نقدي عاجل لسكان مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر المنكوبة جراء العاصفة «دانيال».

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن الاجتماع الأول للجنة منذ الكارثة، حضره 14 عضوا من أصل 17 عضوا، وذلك بعد أن أنهت اللجنة عضوية نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي في الثالث من سبتمبر الماضي.

دعم مالي عاجل لسكان المناطق المنكوبة

ويهدف الاجتماع إلى وضع آلية لإعادة الإعمار وتخصيص دعم مالي عاجل لسكان المناطق المنكوبة وبدل إيجار مساكن أو بيوت موقتة للنازحين، وتحتاج اللجنة بحكم لائحتها الداخلية إلى توافق ثلثي الأعضاء (12 عضوا) فقط.

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ويسعى المجلس الرئاسي لتشكيل لجنة مشتركة لإعادة الإعمار، تحظى بموافقة دولي، لتجاوز أزمة الازدواج الحكومي والصراع بين الحكومتين على قيادة جهود إعادة الإعمار.