المنفي يدعم تشكيل لجنة خبراء من درنة والمناطق المنكوبة لإعادة التنمية والإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعمه لتشكيل لجنة تضم خبراء متخصصين من مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة من أجل إعادة التنمية والإعمار.

واستقبل المنفي اليوم الأحد في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس لجنة دعم وإغاثة المتضررين بمدينة درنة في لقاء جرى خلاله بحث تداعيات الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، وإمكانية تقديم أنواع الدعم كافة لمساعدة المواطنين بدرنة والمناطق المجاورة لها، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وقال المكتب الإعلامي إن المنفي «جدد خلال اللقاء تعازيه الحارة لأهالي درنة والمناطق المنكوبة جميعًا، مؤكدًا وقوفه الكامل مع المواطنين المتضررين، وذلك عبر تشكيل لجنة من الخبراء من هذه المناطق لإعادة التنمية والإعمار وتعويض المتضررين».

وأضاف المكتب الإعلامي أن وفد لجنة دعم وإغاثة المتضررين بمدينة درنة قدم في نهاية اللقاء الشكر باسم مدينة درنة وبقية المناطق المنكوبة للمنفي لوقوفه مع المناطق المتضررة والاستجابة السريعة، وندائه للمجتمع الدولي منذ الأيام الأولى للكارثة لدعم هذه المناطق المنكوبة بالفرق الفنية والإمكانات التي ساهمت في البحث عن الجثث والمفقودين ومساعدة المتضررين.

لقاء المنفي مع لجنة دعم وإغاثة المتضررين بمدينة درنة، الأحد 15 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع لجنة دعم وإغاثة المتضررين بمدينة درنة، الأحد 15 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)