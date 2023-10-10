المنفي يطالب بإعداد خطة شاملة لإعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بـ«إعداد خطة واضحة وشاملة» لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة بمناطق الجبل الأخضر، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية في الإدارة المالية وتطوير آليات رصد الفساد والاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وترأس المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع العادي لمجلس التخطيط الوطني في طرابلس، بحضور رئيس المجلس أحمد أبريدان ومديري الإدارات بالمجلس ورؤساء مجالس التخطيط بالمناطق بالإضافة لعدد من النخب والخبراء والمستشارين بمدينة درنة.

المنفي يدعو إلى تشكيل فريق إدارة لمرحلة ما بعد الكارثة

واستهل المنفي كلمته في الاجتماع بتقديم تعازيه إلى جميع الأهالي بالمناطق المنكوبة جراء الفيضانات، مؤكدًا أن هذا المصاب الجلل شعر به كل الليبيين وتنادوا من أجل إنقاذ هذه المناطق ومساعدتها، كلا في مجاله.

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وأكد المنفي للحاضرين على مجموعة من التوصيات من شأنها المساعدة في إعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وذلك «من خلال تشكيل فريق إدارة لما بعد الكارثة من الخبراء والمختصين تثق فيهم مناطقهم في مجالات الإدارة والتخطيط والاتصالات والبناء للتعامل مع الوضع واتخاذ القرارات المناسبة والسريعة».

المنفي يقترح الاستعانة بخبراء أمميين لدعم عمليات الإعمار

وشدد المنفي على «ضرورة إعداد خطة واضحة وشاملة لإدارة ما بعد الكارثة وإعادة الإعمار وكيفية إدارة الموارد والأموال وتقييم الأضرار الناجمة وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى إصلاح أو ترميم أو إعادة إعمار وتوفير الدعم والمساعدة للأشخاص الذين تأثروا بالفيضانات».

ودعا المنفي بالإضافة إلى ذلك «لاتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية في الإدارة المالية وتعزيز الرقابة والمساءلة وتطوير آليات رصد الفساد والاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة يكون لهم دور داعم من خلال فرق فنية».

اجتماع مجلس التخطيط الوطني برئاسة المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع مجلس التخطيط الوطني برئاسة المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع مجلس التخطيط الوطني برئاسة المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع مجلس التخطيط الوطني برئاسة المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع مجلس التخطيط الوطني برئاسة المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع مجلس التخطيط الوطني برئاسة المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اجتماع مجلس التخطيط الوطني برئاسة المنفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)