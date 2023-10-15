  • Alwasat News
Atwasat

إيطاليا تدعم رؤية «الرئاسي» لإعمار المناطق المنكوبة واللجنة المالية العليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 04:05 مساء
إيطاليا تدعم رؤية «الرئاسي» لإعمار المناطق المنكوبة واللجنة المالية العليا
لقاء المنفي مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، الأحد 15 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكدت إيطاليا دعمها لرئيس المجلس الرئاسي بشأن إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في سبتمبر الماضي، وكذلك اللجنة المالية العليا.

جاء الموقف الإيطالي على لسان السفير جيانلوكا ألبريني خلال لقائه اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بطرابلس، والذي جرى خلاله «التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات، ومتابعة جهود فتح المسار الجوي بين طرابلس وروما، ومكافحة الهجرة غير الشرعية» بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

إعمار المناطق المنكوبة واللجنة المالية العليا
وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الإيطالي جدد خلال اللقاء تعازيه للمنفي والشعب الليبي في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى «دعم رؤية المجلس الرئاسي لتوحيد جهود إعادة إعمار كل المناطق المنكوبة، مؤكدًا دعم إيطاليا لعمل اللجنة المالية العليا».

- السلطة الفلسطينية تتطلع لمساهمة ليبيا في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي
- نورلاند يؤكد للمنفي دعم المجتمع الدولي عمل اللجنة المالية العليا
- المنفي يطالب بإعداد خطة شاملة لإعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

من ناحيته شكر المنفي الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لتقديمهما الدعم والمساعدات واستجابتهما لطلب ليبيا بالاستعانة الدولية للبحث عن المفقودين ومساعدة المواطنين في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الملف السياسي عبر مجموعة (p3+2).

ليبيا ترفض تهجير سكان غزة
وبشأن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة جراء الحرب الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال، أكد المنفي على «ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي ورفض تهجير سكان غزة تحت أي حجة لما يشكله من خطر على الإنسانية والأمن القومي العربي والليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين

تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس حياتهم اليومية

بن سلمان عن العدوان على غزة: السعودية ترفض استهداف المدنيين وتعطيل بنى تحتية تمس...
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%

أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما

وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»

وزير الخارجية الصيني: الأعمال الإسرائيلية في غزة «تتجاوز حدود الدفاع عن النفس»
من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»

من بوابة ليبيريا.. ميتشو ينجح في أول اختبار مع «فرسان المتوسط»
منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»

منظمة الصحة: الإخلاء القسري لآلاف المرضى إلى جنوب غزة «حكم إعدام»
بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»

بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة في مقر «القيادة العامة»
كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
في غياب الشفافية والإنفاق بلا رقيب.. مخاوف من دخول أموال الإعمار «ساحة الفساد»

في غياب الشفافية والإنفاق بلا رقيب.. مخاوف من دخول أموال الإعمار «ساحة الفساد»
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المقريف يبحث إمكانية استئناف الدراسة في درنة السبت وتهيئة الأوضاع لانتظامها
المقريف يبحث إمكانية استئناف الدراسة في درنة السبت وتهيئة الأوضاع...
مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن ليبيا.. الإثنين
مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة بشأن ليبيا.. الإثنين
اللافي يؤكد أهمية متابعة تأمين الحدود مع السودان
اللافي يؤكد أهمية متابعة تأمين الحدود مع السودان
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 15 أكتوبر 2023)
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 15 ...
أسعار صرف العملات الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 15 أكتوبر 2023)
أسعار صرف العملات الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الرسمية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
المزيد
ضبط شخص بحوزته 95 قرصًا من حبوب الهلوسة في طرابلس
ضبط شخص بحوزته 95 قرصًا من حبوب الهلوسة في طرابلس...
تعرف على أسطول الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط
تعرف على أسطول الشركة الوطنية للحفر وصيانة آبار النفط...
إيطاليا تدعم رؤية «الرئاسي» لإعمار المناطق المنكوبة واللجنة المالية العليا
إيطاليا تدعم رؤية «الرئاسي» لإعمار المناطق المنكوبة واللجنة ......
أسعار صرف العملات الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 15 أكتوبر 2023)
أسعار صرف العملات الأكثر تداولا أمام الدينار في السوق ......
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 15 أكتوبر 2023)
تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد ......
المزيد