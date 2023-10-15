إيطاليا تدعم رؤية «الرئاسي» لإعمار المناطق المنكوبة واللجنة المالية العليا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إيطاليا دعمها لرئيس المجلس الرئاسي بشأن إعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في سبتمبر الماضي، وكذلك اللجنة المالية العليا.

جاء الموقف الإيطالي على لسان السفير جيانلوكا ألبريني خلال لقائه اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكتبه بطرابلس، والذي جرى خلاله «التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات، ومتابعة جهود فتح المسار الجوي بين طرابلس وروما، ومكافحة الهجرة غير الشرعية» بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

إعمار المناطق المنكوبة واللجنة المالية العليا

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الإيطالي جدد خلال اللقاء تعازيه للمنفي والشعب الليبي في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى «دعم رؤية المجلس الرئاسي لتوحيد جهود إعادة إعمار كل المناطق المنكوبة، مؤكدًا دعم إيطاليا لعمل اللجنة المالية العليا».

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من ناحيته شكر المنفي الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، لتقديمهما الدعم والمساعدات واستجابتهما لطلب ليبيا بالاستعانة الدولية للبحث عن المفقودين ومساعدة المواطنين في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في الملف السياسي عبر مجموعة (p3+2).