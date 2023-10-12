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السلطة الفلسطينية تتطلع لمساهمة ليبيا في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 10:13 مساء
السلطة الفلسطينية تتطلع لمساهمة ليبيا في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل القائم بالأعمال الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الخميس 12 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
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نقل القائم بأعمال سفارة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تطلع السلطة الفلسطينية إلى أن تساهم من خلال علاقاتها الإفريقية والدولية في حشد موقف سياسي دولي لمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في حربه على غزة وممارساته في الضفة الغربية والقدس الشريف.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي بمكتبه اليوم الخميس القائم بالأعمال الفلسطيني؛ حيث نقل الأخير «تقدير الرئيس محمود عباس للموقف الليبي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم وحصار ظالم يمثل حرب إبادة».

- وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بطرابلس (صور)
- إضاءة علم فلسطين على أبراج ذات العماد بطرابلس

القائم بالأعمال الفلسطيني يقدم للمنفي إحاطة عن الأوضاع في غزة
وقدَّم رحال للمنفي إحاطة عن الأوضاع في غزة التي تنذر بأزمة إنسانية نتيجة قطع المياه والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية والطبية من قبل سلطات الاحتلال.

كما عبَّر القائم بالأعمال عن تطلع السلطة الفلسطينية لمساهمة ليبيا في بذل مساعٍ دولية لفتح الباب لإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة، والسماح بنقل الجرحى والمرضى والمصابين خارج قطاع غزة.

من جانبه أكد المنفي أن «الشعب الليبي كان دائمًا في المقدمة لتقديم التضحيات والعون والمساندة لإخوته الفلسطينيين حتى قبل تأسيس الدولة الليبية» مشددًا على أن «الدولة الليبية والليبيين مستمرون في تقديم كل أوجه الدعم المتاحة» وأنه يتابع بنفسه مع السلطات الليبية كافة الأوضاع في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له من ممارسات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

تضامن ليبي مع الشعب الفلسطيني
وأول أمس الثلاثاء شارك مئات الليبيين في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع عملية «طوفان الأقصى» التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدار الأيام الأربع الماضية أظهر الليبيون على المستوى الشعبي والرسمي تضامنًا واضحًا مع الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوقه وأرضه، خاصة أن عملية «طوفان الأقصى» جاءت كرد فعل بعد أشهر من الممارسات الإجرامية والانتقامية التي مارستها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسيين.

وكنوع من هذا التضامن أضاءت أبراج ذات العماد في العاصمة طرابلس بعلم فلسطين، كما عبّر مئات الليبيين عن دعمهم لحق الشعبي الفلسطيني في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل القائم بالأعمال الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الخميس 12 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل القائم بالأعمال الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الخميس 12 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل القائم بالأعمال الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الخميس 12 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل القائم بالأعمال الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، الخميس 12 أكتوبر 2023 (المجلس الرئاسي)
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