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إضاءة علم فلسطين على أبراج ذات العماد بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 11:46 مساء
إضاءة علم فلسطين على أبراج ذات العماد بطرابلس
أبراج ذات العماد في العاصمة طرابلس تضيء بعلم فلسطين (منصة حكومتنا)
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أضاءت أبراج ذات العماد في العاصمة طرابلس بعلم فلسطين، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة التي تخوض مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت.

وعلى المستويين الرسمي والشعبي، أظهرت ليبيا تضامنًا واسعًا مع الشعب الفلسطيني الذي يخوض واحدة من أشرس المواجهات مع الاحتلال، ردًا على سلسلة هجمات وأعمال عنف وقتل ضد الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الماضية.

- «حريات المحامين» الليبيين تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه
- الدبيبة يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
- مجلس النواب يدين «الصمت» العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية
- مجلس الدولة يطالب بـ«تدخل عاجل» لوقف الجرائم الإسرائيلية

تضامن ليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع الفلسطينيين
ولا يزال الليبيون يعبرون من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن مزيدًا من الدعم والتضامن مع العملية العملية التي تشنها المقاومة الفلسطينية تحت عنوان «طوفان الأقصى»، رغم الرد الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 413 مواطنًا بينهم 78 طفلاً، و41 سيدة، وإصابة 2300 آخرين بجروح مختلفة؛ بحسب ما أوردت وكالة «وفا» الفلسطينية عن وزارة الصحة.

وعلى المستوى الرسمي دعا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، المجتمع الدولي إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي. كما دان مجلس النواب ما وصفه بـ«الصمت العربي والدولي» تجاه دعم القضية الفلسطينية، وطالب المجلس الأعلى للدولة بـ«تدخل عاجل» لوقف هذه الجرائم والانتهاكات السافرة والمتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح أكثر من 20 ألف مواطن إلى 23 مركز إيواء في مختلف محافظات القطاع، ودمار كلي في 13 برجًا ومبنى وعمارة سكنية بإجمالي 159 وحدة هُدمت بشكل كلي، فيما تضررت بشكل جزئي 1210 وحدات سكنية منها 36 وحدة باتت غير صالحة للسكن.

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