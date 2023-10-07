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الدبيبة يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 08:13 مساء
الدبيبة يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
الدبيبة. (أرشيفية: حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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دعا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقًا): «نُحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات ردة فعل المقاومة على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى»، وشدد على «خطورة مهاجمة غزة، أو مواصلة استهداف الفلسطينيين»، وختم حديثه قائلًا: «رحم الله شهداء فلسطين وعاش أحرارها».

حماس تطلق «طوفان الأقصى» ردًا على الاقتحامات الإسرائيلية
وأطلقت كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، صباح السبت، عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على الحملات العسكرية الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى خلال الأشهر الأخيرة.

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وتسلل مقاتلون فلسطينيون بالمظلات من البر والبحر إلى أراض بمحيط قطاع غزة، واعترف جيش الاحتلال بسيطرة هؤلاء المقاتلين على تلك المناطق، معلنًا بدء عملية برية ضدهم.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، بدء عملية «السيوف الحديدية» للعدوان على غزة؛ إذ قصفت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة أبراج تجارية وسكنية في قطاع غزة، وشوهد تصاعد الدخان الكثيف مع انهيار الأبراج بالكامل. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن «مستشفيات قطاع غزة سجلت دخول 160 شهيدًا»، منذ صباح اليوم.

ووفق حصيلة محدثة لخدمة إسعاف «نجمة داوود الحمراء» التابعة للاحتلال الإسرائيلي، فقد أسفرت العملية الفلسطينية عن قتل 70 إسرائيليًا.

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