جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة «التأهب للحرب» ويشن عدوانا على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «جيش الاحتلال الإسرائيلي» حالة التأهب للحرب، اليوم السبت، مع حشد جنوده، واستدعاء جنود الاحتياط في المناطق المتاخمة لقطاع غزة المحاصر.

كما أعلن أن عشرات من الطائرات المقاتلة التابعة له شنت غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحركة «حماس» في غزة، لكن دون توفير مزيد من التفاصيل.

وقال الناطق باسم «الجيش الإسرائيلي» اللفتنانت ريتشارد هيشت: «مسلحون من حماس دخلوا إسرائيل من غزة عن طريق البر والبحر والجو باستخدام الطائرات الشراعية»، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات في مناطق: معبر إيرز، وناهال عوز، وكيبوتس بيري، وقاعدة رحيم العسكرية، وقاعدة جيش زيكيم، وكفر عز.



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يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان حركة «حماس» انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، وإطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ على بلدات تقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.