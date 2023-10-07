مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مصر مما وصفته بـ«مخاطر وخيمة» للتصعيد الجاري في الأراضي المحتلة، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ولفتت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، إلى «مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية».

ودعت مصر إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من «تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف»، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث الاحتلال الإسرائيلي على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ ضمن عملية طوفان الأقصى، من قطاع غزة نحو أراضي فلسطين المحتلة.

وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.

دول أوروبية تتضامن مع الاحتلال الإسرائيلي

من جانبها عبرت دول أوروبية منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تضامنهم مع «إسرائيل»، وطالبت بأن يتوقف ما وصفته «هذا العنف المروع على الفور».

وقال بوريل، في رسالة على موقع «إكس»، «نتابع الأخبار الواردة من إسرائيل بقلق. وندين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس. ويجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور».