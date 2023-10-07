جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال تأكيده أن حركة حماس الفلسطينية تسيطر حاليا على المستوطنات في غلاف قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب عز الدين القسام، التابعة الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق أكثر من خمسة آلاف صاروخ السبت، من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة من إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام إن القيادة «قررت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «نعلن بدء عملية طوفان الأقصى، ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة»، حسبما جاء على موقع تلفزيون الأقصى التابع للحركة.