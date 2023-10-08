«حريات المحامين» الليبيين تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين الليبيين عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني مثمنة «حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته بكل الوسائل الممكنة».

وتستمر الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة منذ الساعات الأولى أمس السبت عندما أطلقت حركة حماس عملية «طوفان الأقصى». في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة، بعدما نشر عشرات الآلاف من جنوده، لقتال المقاومين الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 600 إسرائيلي منذ بدء حركة حماس عمليتها المباغتة السبت، وأسر أكثر من 100 شخص.

- الدبيبة يدعو المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

- مجلس النواب يدين «الصمت» العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية

- مجلس الدولة يطالب بـ«تدخل عاجل» لوقف الجرائم الإسرائيلية

وعبرت ليبيا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، حيث دعا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، المجتمع الدولي إلى إيقاف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي السافرة، ووضع حد لها، وإنهاء هذا الصراع الدامي. كما دان مجلس النواب ما وصفه بـ«الصمت العربي والدولي» تجاه دعم القضية الفلسطينية، وطالب المجلس الأعلى للدولة بـ«تدخل عاجل» لوقف هذه الجرائم والانتهاكات السافرة والمتكررة، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.