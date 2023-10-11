نورلاند يؤكد للمنفي دعم المجتمع الدولي عمل اللجنة المالية العليا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم المجتمع الدولي عمل اللجنة المالية العليا، وما يصاحبها من إجراءات بشأن عمليات التنمية والإعمار في ليبيا.

واستقبل المنفي، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس مساء اليوم الأربعاء، نورلاند رفقة وفد أميركي يضم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي بيرندت، وسكرتير مساعد وزير الخارجية لعمليات الصراع وتحقيق الاستقرار، آن ويتكوفسكي.

مناقشات المنفي ونورلاند

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي والوفد الأميركي ناقشا آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية، للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن نورلاند «أكد دعم المجتمع الدولي عمل اللجنة المالية العليا، وما يصاحبها من إجراءات لتحقيق التنمية والإعمار في كل أنحاء ليبيا، خاصة مدن درنة ومناطق الجبل الأخضر المتضررة من السيول التي اجتاحتها خلال سبتمبر الماضي». بينما أكد المنفي حرص المجلس الرئاسي على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تُفضي إلى انتخابات يرضى بنتائجها الجميع.

وفد أميركي في طرابلس

ويزور الوفد الأميركي العاصمة طرابلس منذ أمس الثلاثاء، حيث اجتمع اليوم مع كل من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، لمناقشة آلية إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا وكذلك مدينة درنة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الطاقة.

وبحث الوفد الأميركي، في وقت سابق اليوم، مع وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي «مسار الإستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار بليبيا»، وأيضا الجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينتي درنة ومرزق، وفق ما أعلنته الوزارة.