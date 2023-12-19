عثمان عبدالجليل لـ«بوابة الوسط»: نسعى إلى تطبيق تجربة مصر في التأمين الصحي.. والبداية من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إن الحكومة تسعى إلى تطبيق تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن البداية ستكون من بلدية بنغازي.

وأجرت «بوابة الوسط» حوارا مع عبدالجليل خلال زيارته القاهرة أمس الإثنين للقاء نظرائه من المسؤولين في وزارة الصحة المصرية، وسينشر الحوار كاملا في العدد المقبل للجريدة التي تصدر يوم الخميس من كل أسبوع.

تعاون مع مصر في الرعاية الصحية

وأشار عبدالجليل إلى التعاون بين مصر وليبيا في مجال الرعاية الصحية، لافتا إلى ما قطعته مصر من خطوات كبيرة في تجربة التأمين الصحي الشامل التي نفذتها بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء.

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وتابع وزير الصحة: «وقفنا على هذه الإنجازات، ونحن بصدد تطبيق (هذه التجربة) في ليبيا.. والبداية من بلدية بنغازي»، لافتا إلى أن لقاءه مع المسؤولين المصريين تناول أيضا ترتيبات أخيرة خاصة بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ممثلة في هيئة الرعاية الصحية.





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