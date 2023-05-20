عبدالجليل: تفعيل قانون التأمين الصحي يتطلب نظاما إلكترونيا محددا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عثمان عبدالجليل، إن الحكومة تعمل على تفعيل قانون التأمين الصحي رقم (20 لسنة 2010)، لكن ذلك يتطلب وجود نظام إلكتروني محدد تعمل به المستشفيات.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «المسار»، أن شركات التأمين هي من تتولى تغطية النفقات الخاصة بالتأمين الطبي، وهو ما لم يمكن أن يحدث بالنسبة إلى شركات دولية كبرى ما لم يكن هناك نظام داخل المستشفيات يوضح لشركات التأمين جميع التفاصيل الخاصة بالعمليات الجراحية والتحاليل وخلافه.

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