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عبدالجليل: تفعيل قانون التأمين الصحي يتطلب نظاما إلكترونيا محددا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 02:45 مساء
عبدالجليل: تفعيل قانون التأمين الصحي يتطلب نظاما إلكترونيا محددا
وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عثمان عبدالجليل. (صورة من مقابلة تلفزيونية)
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قال وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عثمان عبدالجليل، إن الحكومة تعمل على تفعيل قانون التأمين الصحي رقم (20 لسنة 2010)، لكن ذلك يتطلب وجود نظام إلكتروني محدد تعمل به المستشفيات.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «المسار»، أن شركات التأمين هي من تتولى تغطية النفقات الخاصة بالتأمين الطبي، وهو ما لم يمكن أن يحدث بالنسبة إلى شركات دولية كبرى ما لم يكن هناك نظام داخل المستشفيات يوضح لشركات التأمين جميع التفاصيل الخاصة بالعمليات الجراحية والتحاليل وخلافه.

- لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون تهريب الأدوية وتنفيذ التأمين الصحي
-  برنامح التأمين الصحي يشمل الموظفين بين 55 و65 سنة
- مؤسسة النفط تعدل ضوابط صرف السلف المالية وتشكل لجنة للتأمين الصحي الخارجي

التحول الرقمي قاعدة لتفعيل التأمين الطبي
وشدد على أن التحول الرقمي هو القاعدة التأسيسية لتفعيل التأمين الطبي، لأن الشركات لن تدفع ثمنا إلا بعد معرفة جميع المعلومات اللازمة.

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