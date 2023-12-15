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ورشة عمل في سرت حول التأمين الصحي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 15 ديسمبر 2023, 11:59 صباحا
ورشة عمل في سرت حول التأمين الصحي
من فعاليات ورشة العمل حول التأمين الصحي في سرت، 14 ديسمبر 2023. (بوابة الوسط)
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احتضنت جامعة سرت، أمس الخميس، ورشة عمل حول التأمين الصحي بين الواقع والطموح وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة.

ونظم الورشة مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع قسم الإحصاء والتأمين بكلية الاقتصاد، وقدمت خلالها عديد الأوراق العلمية من قبل أساتذة متخصصين في الطب والقانون والاقتصاد، وفق ما أفاد مدير مكتب الإعلام بالجامعة عبدالحليم الشاطر «بوابة الوسط».

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وحضر الورشة عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سرت، ومدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة الوسطى والإدارات المختصة بالتأمين بالصندوق، كما شارك فيها ممثلون عن المراكز الخدمية والبحثية المتخصصة في مجال التأمين الصحي عبر تقنية «زووم».

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