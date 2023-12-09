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اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 09 ديسمبر 2023, 10:03 مساء
اتفاقية تعاون بين جامعة سرت ومصحة الغد الإيوائية
د. سليمان الشاطر واسويسي العبدلي في أثناء توقيع الاتفاقية (بوابة الوسط)
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وقعت جامعة سرت، اليوم السبت، اتفاقية تعاون مع مصحة الغد الإيوايئة بسرت، تتضمن التنسيق بين الطرفين.

ومثّل جامعة سرت رئيس الجامعة الدكتور سليمان الشاطر، بينما مثّل مصحة الغد مديرها اسويسي العبدلي، بحضور عدد من الأطباء الاختصاصيين وأعضاء لجنة الإدارة بالمصحة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بجامعة سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الاتفاقية شملت العديد من البنود التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، منها استقبال وتدريب طلبة الامتياز والمعيدين التابعين لكلية الطب البشري بجامعة سرت، ومتابعة البرامج التعليمية لطلاب الكلية، وإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية المشتركة، ودعم البحوث الطبية العلمية المشتركة.

كما تضمنت الاتفاقية الاهتمام المشترك، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل الطبية التي تخدم الطرفين، وتقدم النتاج العلمي للمدينة.

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واشتملت الاتفاقية أيضا على تبادل الزيارات بين الطرفين، والاستفادة من القدرات البشرية لديهما، وتسخير كل الإمكانات المادية للتعاون بين طرفي الاتفاقية، ونشر الدراسات والمطبوعات العلمية الناتجة من الطرفين، دعما للعلم في المجال الطبي.

ونصت المادة السابعة بالاتفاقية على سريانها خمس سنوات قابلة للتجديد، والتطوير حسب رغبة الطرفين.

مصحة الغد الإيوائية
تأسست مصحة الغد الإيوائية في العام 2014، وضمت عددا من العيادات التخصصية في كل المجالات الطبية تحت إشراف أطباء اختصاصيين، وعملت على استضافة عدد من الأطباء الزوار من داخل ليبيا وخارجها. كما تتضمن غرفتي عمليات متكاملتين ومجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية، وغرفة عناية مجهزة، وحضانة متكاملة للأطفال، ومختبرو، وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة.

وتهدف جامعة سرت إلى توسيع أطر التعاون مع عدد من المؤسسات والمراكز الطبية في المدينة، لتوفير المناخ العلمي المناسب أمام طلاب الكليات الطبية بشكل عام، وكلية الطب البشري بشكل خاص، والاستفادة من كل القدرات الموجودة في المدينة.

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