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إجراء عمليتي قلب مفتوح لطفلين في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 12:13 مساء
إجراء عمليتي قلب مفتوح لطفلين في تاجوراء
أطباء يجرون عملية قلب مفتوح في تاجوراء، 19 ديسمبر 2023. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)
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أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية إجراء عمليتين قلب مفتوح، اليوم الثلاثاء، لطفلين داخل المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن العمليتين أجريتا بإشرافه وبالتعاون مع الكوادر الطبية بالمستشفى وذلك تنفيذا لمشروع توطين العلاج بالداخل.

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وفي يونيو الماضي، دشن رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة المنظومة الوطنية للعلاج وترشيد النفقات خلال المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل.

وناقش مدير مكتب شؤون الفروع بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في نوفمبر الماضي «آلية تفعيل المنظومة الوطنية للعلاج وأهم الملاحظات، والمقترحات التشغيلية لتكيفها مع الأعمال الطبية المناطة به»، وذلك خلال اجتماع حضره أعضاء اللجنة الطبية المركزية بالمنطقة الغربية واللجان الفرعية التابعة لها وعدد من الإدارات التابعة للجهاز.

 

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أطباء يجرون عملية قلب مفتوح في تاجوراء، 19 ديسمبر 2023. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)
أطباء يجرون عملية قلب مفتوح في تاجوراء، 19 ديسمبر 2023. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)
إجراء عمليتي قلب مفتوح لطفلين في تاجوراء
أطباء يجرون عملية قلب مفتوح في تاجوراء، 19 ديسمبر 2023. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)
أطباء يجرون عملية قلب مفتوح في تاجوراء، 19 ديسمبر 2023. (جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية)
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