الدبيبة في افتتاح مؤتمر توطين العلاج: سنسخّر الإمكانات لخدمات علاجية أفضل

القاهرة - بوابة الوسط

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بتكثيف الجهود وتسخيثر كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير الخدمات الطبية وتوطين العلاج وتطوير المرافق الصحية في ليبيا، معربا عن تفاؤله بتحقيق هذا الهدف منذ تأسيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وشارك الدبيبة صباح اليوم الإثنين، في افتتاح المؤتمر الدولي لتوطين العلاج داخل ليبيا، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة طرابلس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القطاع الصحي والمعنيين بتطوير خدمات الرعاية الطبية في ليبيا.

التقدم نحو خدمات علاجية أفضل

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «لقد أكدت في افتتاح مؤتمر توطين العلاج داخل ليبيا عزمنا على سد الهوة التي اتسعت طوال العقود الماضية، بسبب الإهمال المتراكم. إننا ننظر بتفاؤل... منذ تأسيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية. سوف نسخّر الإمكانات التقنية واللوجستية للتقدم نحو خدمات علاجية أفضل».

- الدبيبة يفتتح المؤتمر الدولي لتوطين العلاج ويعلن عن استراتيجية الكشف المبكر عن السرطان

ونشر الدبيبة انفوغراف يتضمن الأهداف التي من أجلها أنشأ جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، الذي يسعى من خلاله إلى الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالداخلية والخارج وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

منجزات مبادرة «عودة الحياة» في قطاع الصحة

ويأتي إنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ضمن مشاريع «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 2021، وتسعى من خلاله إلى إنشاء 49 مرفقا طبيا وصيانة 40 مرفقا آخرين.

وأعلن الدبيبة عن إجراء 500 عملية لزراعة القرنية و300 عملية لجراحة القلب المفتوح و15 عملية لزراعة الكلى، عبر البرامج الوطنية للعلاج بالداخل.

كما أعلن الدبيبة عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان، وتشمل المرحلة الأولى إجراء الكشف عن سرطان الثدي في ستة مواقع، وإلزام كل النساء في ليبيا بالكشف السنوي. مع إتاحة حجز المواعيد من خلال تطبيق إلكتروني، مشيرًا إلى أن تكاليف العلاج بالمرحلة الأخيرة تعادل 1500 إجراء كشف مبكر.