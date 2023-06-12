الدبيبة يفتتح المؤتمر الدولي لتوطين العلاج ويعلن عن استراتيجية الكشف المبكر عن السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي لتوطين العلاج المقام في العاصمة طرابلس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين بقطاع الصحة إلى جانب المختصين من الخبراء والباحثين والمهتمين بتطوير الخدمات الطبية.

وأكد الدبيبة في كلمته بالمناسبة، أن قطاع الصحة في ليبيا يعاني الكثير من الإشكاليات التي يتعين معالجتها من أجل تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشيدا كذلك بجهود العناصر الطبية والمساعدة وكافة العاملين بالقطاع رغم ضعف الإمكانات.

- فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يصل بنغازي

وقال الدبيبة إن ملف الرعاية الصحية من أهم الملفات التي سعت حكومة الوحدة الوطنية لتطويرها رغم الحالة السيئة التي كان عليها خلال السنوات الماضية، من خلال إعادة هيكلة القطاع للقضاء على الفساد الإداري والفني الذي أعاق تطوير القطاع.

وكشف الدبيبة خلال حديثه عن الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان بعد تشكيل هيئة لمكافحته، منوها إلى أنه سيجري اليوم إطلاق المرحلة التجريبية الأولى للكشف المبكر على سرطان الثدي، للشرائح الأكثر عُرضة للإصابة، في ستة مواقع في ليبيا.