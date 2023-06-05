فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يصل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية إلى مدينة بنغازي، محملاً بمعدات ومستلزمات خاصة بالعمليات الجراحية، وذلك تمهيدًا لوصول الفريق الطبي الزائر من مصر لإجراء عمليات جراحة الأطفال بمركز بنغازي الطبي.

وأفاد بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك» بأنّ القافلة تأتي بدعم من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حيث أجرى فريق الجهاز جولة تفقدية للمركز للاطلاع على أوضاعه واحتياجاته.

- وصول فريق متخصص في جراحة قلب الأطفال إلى مركز بنغازي الطبي‎

يأتي هذا بالتزامن مع عمليات أخرى تجرى في عدد من المدن الليبية، بإشراف جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وعلى هامش المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل الذي ينظمه الجهاز يومي 12و13 يونيو القادم تحت شعار «عودة الحياة بتوطين العلاج».

فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يصل مركز بنغازي الطبي، الأحد 4 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)

فريق من جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية يصل مركز بنغازي الطبي، الأحد 4 يونيو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)