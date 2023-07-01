الدبيبة خلال افتتاح مركز مصراتة للقلب: تسلمنا قطاع الصحة شبه مشلول بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن النهوض بقطاع الصحة يُعد أكبر تحدٍ أمام حكومته، لافتاً إلى أن الحكومة تسلمت القطاع وهو «شبه مشلول بالكامل».

وأضاف الدبيبة خلال افتتاح مركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب في منطقة الغيران بمصراتة، أن افتتاح المركز يعد «نقلة نوعية» في الخدمات العلاجية التي يأمل في أن تشمل جزءاً كبيراً من ليبيا، وشدد على أن الحكومة عازمة على «السير إلى الأمام والأمام فقط».

وتابع: «لا يمكن أن نعود إلى الاختلافات والقتال والحرب، إن النزاع على أجندة الحكومة فقط، ولا مكان أخر لجر الليبيين للدمار والحرب، والحكومة عازمة على السير إلى الأمام والأمام فقط».

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الدبيبة: توطين العلاج بالداخل حقق نجاحا كبيراً

وعدد الدبيبة جهود الحكومة لدعم قطاع الصحة، ومنها إنشاء جهاز دعم تطوير الخدمات العلاجية لرفع مستوى الخدمات في الداخل والخارج، وبرنامج توطين العلاج بالداخل، الذي قال إنه حقق «نجاحاً كبيراً» على مستوى البرنامج الوطني لجراحة القلب المفتوح بأكثر من 300 عملية ناجحة داخل ليبيا.

فضلاً عن استحداث وزارة الصحة البرنامج الوطني لزراعة القرنية من خلال مستشفي أو مركز العيون وإجراء أكثر من 500 عملية ناجحة، وكذلك البرنامج الوطني لزراعة الكلى مع أكثر من 15 عملية ناجحة.

وأشار الدبيبة إلى أن برنامج «عودة الحياة» الذي أطلقته الحكومة ركز على قطاع الصحة حيث جرى صيانة وتجديد أكثر من 49 عيادة ومركز طبي ومستشفى، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للكشف المبكر عن السرطان.