الدبيبة يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصراتة ويهنئ الليبيين بالمناسبة

القاهرة - بوابة الوسط

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى بمسجد الغلبان في مدينة مصراتة، وهنأ الليبيين عقب الصلاة بالمناسبة.

وكتب الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلًا: «كل عام وجميع الليبيين والليبيات بخير وفي أفضل حال بقدوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات وعلى بلادنا بالاستقرار. إنها لأيام مباركة للتراحم ونشر المحبة بيننا، والتكاتف من أجل مستقبل مشرف لأبنائنا».

- بالصور: المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء في طرابلس

وأدى مئات المصلين، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس وسط تأمين عناصر وأفراد الأمن والشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية.