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الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم بعد مشاركة ناجحة في الأوليمبياد الخاص ببرلين (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 03:30 مساء
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم بعد مشاركة ناجحة في الأوليمبياد الخاص ببرلين (صور)
الدبيبة مع ريحان بن جليل خلال استقبال أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
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استقبل رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أبطال ليبيا من ذوي الهمم، بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص بنسختها الـ16، التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين.

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وعبر الدبيبة عن سعادته بما حققه الفريق من إنجازات خلال هذه الدورة، وتمثيله ليبيا بمستوى لائق، خاصة أن المسابقة شهدت مشاركة ضخمة، وضمت سبعة آلاف رياضي يمثلون 170 دولة، حسب الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر «فيسبوك».

وقد حصدت ليبيا في الأوليمبياد عدة ميداليات، وصل عددها إلى ثماني عشرة ميدالية، بواقع خمس ميداليات ذهبية وأربع فضية وتسع برونزية. كما اختيرت السباحة الليبية ريحان بن جليل لرفع شعلة افتتاح دورة الأوليمبياد.

الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)
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