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شاهد: ليبيا تحصد 18 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة ببرلين.. ومرام تتصدر المشهد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 12:59 مساء
شاهد: ليبيا تحصد 18 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة ببرلين.. ومرام تتصدر المشهد
أبطال ليبيا مرام ومنصف ومعاذ على الترتيب بعد التتويج. (صفحة الأوليمبياد الخاص الليبي عبر فيسبوك)
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يواصل أبطال ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة التفوق في دورة الألعاب العالمية الصيفية، المقامة في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 حتي 25 يونيو الجاري، وسط مشاركة ضخمة، تضم سبعة آلاف رياضي يمثلون 190 دولة.

- ليبيا تشارك في 8 ألعاب بدورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص 

فقد حصدت ليبيا، قبل اليوم الختامي، عدة ميداليات متنوعة، وصل عددها إلى ثماني عشرة ميدالية، بواقع خمس ميداليات ذهبية وأربع فضية وتسع برونزية، وكان آخر تتويج من نصيب السباحة مرام بن عيسى بالميدالية الفضية في سباق 25 متر ظهر، وسط منافسة قوية ضمت ثماني سباحات من أنحاء العالم، حسب صفحة الأوليمبياد الخاص الليبي عبر «فيسبوك».

ويشارك الرياضيون الليبيون في ثماني ألعاب رياضية: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينج والبوتشي.

ميداليات متنوعة في رفع الأثقال والبولينج
من بين الميداليات الليبية في المنافسات قلادة ذهبية وثلاث قلادات برونزية عبر البطل منصف الزوي في رفع الأثقال. كما حقق البطل الليبي معاذ الكرغلي الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي برياضة البولينج ضمن الألعاب العالمية الصيفية.

من جهته، حرص دكتور جمال برق، سفير ليبيا لدى ألمانيا الاتحادية، على الاجتماع مع وفد الأوليمبياد الخاص الليبي، معبرا عن إشادته بالنتائج المفرحة التي جرى تحقيقها في الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص الصيفية في برلين 2023.

منصف الزوي في منافسات رفع الأثقال. (صفحة الأوليمبياد الخاص الليبي عبر فيسبوك)
منصف الزوي في منافسات رفع الأثقال. (صفحة الأوليمبياد الخاص الليبي عبر فيسبوك)
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