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جهاز «تطوير الخدمات العلاجية» يبحث مقترحات لتطوير مشروع توطين العلاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 11:50 صباحا
جهاز «تطوير الخدمات العلاجية» يبحث مقترحات لتطوير مشروع توطين العلاج
من اجتماع لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في العاصمة طرابلس، 21 نوفمبر 2023. (الصفحة الرسمية للجهاز)
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ناقش مسؤول بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أهم المقترحات التطويرية لمشروع توطين العلاج بعد انطلاقه، وفق بيان صادر عن الجهاز.

وبحث مدير مكتب شؤون الفروع بالجهاز أمس الثلاثاء «آلية تفعيل المنظومة الوطنية للعلاج وأهم الملاحظات، والمقترحات التشغيلية لتكيفها مع الأعمال الطبية المناطة به»، وذلك خلال اجتماع حضره أعضاء اللجنة الطبية المركزية بالمنطقة الغربية واللجان الفرعية التابعة لها، وعدد من الإدارات التابعة للجهاز.

وأكد الجميع «حرصهم على وصول كامل الرعاية الصحية واللازمة للمرضى كافة وبمختلف المستشفيات والمراكز الطبية العامة»، وفق بيان للجهاز.

- الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم 
- الدبيبة في افتتاح مؤتمر توطين العلاج:

وفي يونيو الماضي، دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة «المنظومة الوطنية للعلاج وترشيد النفقات»، خلال المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل.

الطرمال تبحث توطين علاج العقم 
في السياق نفسه، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د. حورية الطرمال توطين علاج العقم داخل البلاد من خلال توفير مراكز بالمدن الليبية كافة بعد تقييمها ودعمها وتدريب الكوادر الطبية وتوفير الأجهزة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة أمس الثلاثاء مع رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ولجنة ملف العقم بالجهاز، ومديري مركزي العقم بالزنتان والجنوب.

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