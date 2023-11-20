الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال مع رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، اليوم الإثنين، الخطوات العملية لتوطين علاج العقم بالداخل، وفق منصة «حكومتنا».

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي عقب الاتفاق مع شركة طبية تركية مختصة لتوفير الخدمات العلاجية اللازمة في العيادة المجمعة بطريق المطار في مدة أقصاها 3 أسابيع.

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وأضافت أن الطرمال بحثت أيضا مع مليطان سبل دعم عدد من المراكز الطبية المتخصصة بالمعدات الحديثة والكوادر الأجنبية المختصة في علاج العقم، لتتمكن من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل منظم وسليم.

كما ناقش الاجتماع ملف إنشاء المنظومة الوطنية المختصة بتأخر الإنجاب، والتصور المتكامل لهذا الملف بحسب خطة «عودة الحياة» للعام 2024 الخاصة بتطوير مراكز تأخر الإنجاب ودعمها بالأجهزة الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة.