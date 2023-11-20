  • Alwasat News
Atwasat

الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 05:10 مساء
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم
الطرمال ومليطان خلال اجتماعهما لمناقشة ملف تأخر الإنجاب. (حكومتنا)
alwasat radio

بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال مع رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، اليوم الإثنين، الخطوات العملية لتوطين علاج العقم بالداخل، وفق منصة «حكومتنا».

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي عقب الاتفاق مع شركة طبية تركية مختصة لتوفير الخدمات العلاجية اللازمة في العيادة المجمعة بطريق المطار في مدة أقصاها 3 أسابيع.

- تخصيص قيمة مالية لعلاج حالات العقم في الداخل والخارج
- الدبيبة يوجه بإطلاق برنامج وطني لعلاج العقم

وأضافت أن الطرمال بحثت أيضا مع مليطان سبل دعم عدد من المراكز الطبية المتخصصة بالمعدات الحديثة والكوادر الأجنبية المختصة في علاج العقم، لتتمكن من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل منظم وسليم.

كما ناقش الاجتماع ملف إنشاء المنظومة الوطنية المختصة بتأخر الإنجاب، والتصور المتكامل لهذا الملف بحسب خطة «عودة الحياة» للعام 2024 الخاصة بتطوير مراكز تأخر الإنجاب ودعمها بالأجهزة الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني

كاريكاتير خيري - نتنياهو والقانون الدولي الإنساني
في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي

في يومهم العالمي.. استشهاد أكثر من 5 آلاف طفل في غزة بفعل العدوان الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة

مدفعية الاحتلال تقصف مدرسة الكويت شمال غزة
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)

أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (الإثنين 20 نوفمبر ...
الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة

الصين: على العالم التحرك بشكل عاجل لوقف المأساة الإنسانية في غزة
حملوا الأعلام الفلسطينية.. مسيرة تضامنية مع غزة في فالنسيا الإسبانية

حملوا الأعلام الفلسطينية.. مسيرة تضامنية مع غزة في فالنسيا الإسبانية
المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية

المنطقة الحرة بمصراتة توقع مذكرة تفاهم مع «شاينا هاربور» الصينية
استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون سياسته من العدوان على غزة

استطلاع «إن بي سي نيوز»: شعبية بايدن تتهاوى.. و70% من شباب الناخبين يرفضون ...
ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة

ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة «ايه تي بي» للتنس للمرة السابعة
ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم

ثنائية «تريزيجيه» في سيراليون تقود منتخب مصر للفوز الثاني بتصفيات كأس العالم
زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي

زوجة دي خيا تضيِّع عليه عقدًا خياليًا من النصر السعودي
مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا

مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا
إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في غزة «حقيقة»

إيران تكشف نسخة متطورة من صاروخ فرط صوتي.. وخامنئي: هزيمة الاحتلال الإسرائيلي في...
الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»

الأمم المتحدة: «الأحداث المروعة» في غزة «تفوق التصور»
شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة شمال أفريقيا

شاهد.. المنتخب الوطني للشباب يقلب الطاولة على الجزائر بــ«ريمونتادا» رائعة بدورة...
«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا

«اقتصاد بلس»: أسباب ارتفاع اللحوم في ليبيا
فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا

فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخ الكرة بدك جبل طارق بـ14 هدفا في تصفيات أوروبا
«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت

«تحقيقات»: ليبيا.. أكبر مخزون في العالم من الموت
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 20 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 20...
عضو بلجنة الطوارئ في درنة: مؤتمر الإعمار «لا يكفي»
عضو بلجنة الطوارئ في درنة: مؤتمر الإعمار «لا يكفي»
خاص لـ«بوابة الوسط» وبالأرقام: بن قدارة يحمل الكهرباء مسؤولية استنزاف نصف إيرادات النفط والمشاي ينفي
خاص لـ«بوابة الوسط» وبالأرقام: بن قدارة يحمل الكهرباء مسؤولية ...
«البولندية» تبحث استئناف الاستكشافات بين حوضي غدامس ومرزق
«البولندية» تبحث استئناف الاستكشافات بين حوضي غدامس ومرزق
ضبط تشكيل عصابي في المنطقة الصناعية بالمرج
ضبط تشكيل عصابي في المنطقة الصناعية بالمرج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
وزارة الحكم المحلي تنظم تدريبًا لتعزيز قدرات لجان منتدى عضوات البلديات
وزارة الحكم المحلي تنظم تدريبًا لتعزيز قدرات لجان منتدى ......
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم
الطرمال ومليطان يبحثان الخطوات العملية لتوطين علاج العقم...
ضمن مبادرة حكومة الدبيبة.. توزيع القروض السكنية في 3 بلديات بالجنوب الليبي
ضمن مبادرة حكومة الدبيبة.. توزيع القروض السكنية في 3 بلديات ......
ضبط تشكيل عصابي في المنطقة الصناعية بالمرج
ضبط تشكيل عصابي في المنطقة الصناعية بالمرج...
«البولندية» تبحث استئناف الاستكشافات بين حوضي غدامس ومرزق
«البولندية» تبحث استئناف الاستكشافات بين حوضي غدامس ومرزق...
المزيد