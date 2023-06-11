تخصيص قيمة مالية لعلاج حالات العقم في الداخل والخارج

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق كل من وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية الطرمال، ووزير المالية خالد المبروك، على تخصيص قيمة مالية لعلاج حالات العقم في الداخل والخارج، بالتعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاتفاق يهدف إلى معالجة المشاكل العلاجية التي تواجه الفئات العمرية من 35 إلى 47 عامًا، وإحالة إحصائية كاملة بالحالات المستعصية التي تتطلب العلاج في الخارج بشكل عاجل.

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ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بإطلاق برنامج وطني خاص لعلاج العقم، خلال لقائه مع مديري مراكز العقم في طرابلس والبيضاء، ومستشفى العقم بنغازي، ووحدة العقم بالعيادة المجمعة بطريق المطار بالعاصمة، ووحدتي العقم بالبيضاء والمرج في أغسطس 2022.

مقترحات بخصوص برنامج علاج حالات العقم

وطلب الدبيبة من الحضور تقديم مقترحاتهم بخصوص البرنامج، والبدء بفلترة الحالات في وحدات العقم والخصوبة، واختيار التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه مستشفيات ومراكز العقم في البلاد، وسبل تذليلها ومعالجتها، حيث أبدى الحضور استعدادهم وجاهزية مرافقهم الطبية لعلاج حالات العقم داخل ليبيا، كما أكد الدبيبة دعمهم بكل الإمكانات اللازمة للبدء فورًا ببرنامج علاج العقم.