«الأرصاد»: تأثر شمال غرب ليبيا بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق شمال غرب ليبيا تقلبًا في حالة الطقس بتأثير من منخفض جوي مدعوم بتبريد في طبقات الجو العليا بداية من مساء اليوم.

وأظهرت النشرة الجوية أن هذا المنخفض يكون مصحوبًا بهطول أمطار جيدة على بعض الأماكن وقد تكون غزيرة خاصة غدًا على المناطق الممتدة من الزاوية حتى مصراتة وبعض مناطق الدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية ما يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 19 ديسمبر 2023)

ويصاحب هذه التقلبات غدًا الأربعاء رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق شمال وجنوب غرب ليبيا، وفق مركز الأرصاد.

ويمتد تأثير المنخفض الجوي مساء غد ليشمل مناطق الشمال الشرقي ويكون مصحوبًا بهطول أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة خاصة على المناطق من شرق بنغازي والمرج إلى الجبل الأخضر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الخميس ورياح نشطة.