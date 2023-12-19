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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 19 ديسمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 ديسمبر 2023, 09:06 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 19 ديسمبر 2023)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق شمال غرب ليبيا إلى طقس متقلب من مساء اليوم الثلاثاء على مناطق شمال غرب ليبيا يصحبه هطول أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح يوم الغد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و21 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
هطول أمطار متفرقة من هذه الليلة على معظم المناطق تكون جيدة على بعض الأماكن، وقد تكون غزيرة خاصة غدا على المناطق من الزاوية إلى مصراتة وبعض مناطق الدواخل، تصحبها خلايا من السحب الرعدية مما تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
هطول أمطار من مساء الغد، وتكون جيدة على المناطق من شرق بنغازي حتى الجبل الأخضر تصحبها أحيانا خلايا رعدية والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من مساء الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على غدامس وما جاورها والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على غدامس.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى غربية فشمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الخميس على معظم المناطق.

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