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بالصور.. شحنة مستلزمات طبية للمنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 01:15 مساء
بالصور.. شحنة مستلزمات طبية للمنطقة الوسطى
شحنة مستلزمات طبية لدى وصولها المنطقة الوسطى، 17 ديسمبر 2023. (جهاز الإمداد الطبي)
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قالت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إن مخازن جهاز الإمداد الطبي - فرع المنطقة الوسطى تسلمت شحنة من المستلزمات الطبية المتنوعة، لتغذية المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في المنطقة الوسطى باحتياجاتها.

شحنة أدوية من جهاز الإمداد الطبي
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى «إرسال الشحنة عن طريق مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في مدينة طرابلس، ضمن التوريدات الدورية التي ينفّذها الجهاز، ووفقا لاحتياجات القطاع الصحي المحالة عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الصحة».

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وفي مطلع ديسمبر، وصلت شحنة أدوية ومخصصات لمرضى السكري في سرت، وفق ما أكدت مصادر طبية بمكتب الرعاية الصحية الأولية في قطاع الصحة بسرت والعيادة المركزية للسكري.
 

شحنة مستلزمات طبية لدى وصولها المنطقة الوسطى، 17 ديسمبر 2023. (جهاز الإمداد الطبي)
شحنة مستلزمات طبية لدى وصولها المنطقة الوسطى، 17 ديسمبر 2023. (جهاز الإمداد الطبي)
شحنة مستلزمات طبية لدى وصولها المنطقة الوسطى، 17 ديسمبر 2023. (جهاز الإمداد الطبي)
شحنة مستلزمات طبية لدى وصولها المنطقة الوسطى، 17 ديسمبر 2023. (جهاز الإمداد الطبي)
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