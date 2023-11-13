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الإمداد الطبي في طرابلس: مخازن المنطقة الشرقية تسلمت أدوية السكري وضمور العضلات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 01:48 مساء
الإمداد الطبي في طرابلس: مخازن المنطقة الشرقية تسلمت أدوية السكري وضمور العضلات
من عملية تسليم أدوية للمنطقة الشرقية. (جهاز الإمداد الطبي)
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أعلن جهاز الإمداد الطبي في طرابلس إرسال أدوية إنسولين لمرضي السكري والتصلب اللوائحي وضمور العضلات إلى المنطقة الشرقية أمس الأحد. 

وأكد الجهاز، في بيان، استمرار عملية التوزيع للفروع كافة، ضمانا لوصول الشحنات كافة إلى مخازن الجهاز الجنوبية والوسطى.

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مستشفيات طرابلس والمنطقة الغربية تسلمت مخصصاتها
في السياق نفسه، أشار الجهاز في بيان آخر إلى أن عملية توزيع الأدوية العامة والتخصصية على المرافق الصحية والمستشفيات والعيادات المجمعة كافة تسير بشكل يومي لتغطية احتياج المرافق التي تتبع الفرع، مؤكدا أن عددا كبيرا من المستشفيات العامة داخل طرابلس والمنطقة الغربية تسلم مخصصاته.

من عملية تسليم أدوية للمنطقة الشرقية. (جهاز الإمداد الطبي)
من عملية تسليم أدوية للمنطقة الشرقية. (جهاز الإمداد الطبي)
من عملية تسليم أدوية للمنطقة الشرقية. (جهاز الإمداد الطبي)
من عملية تسليم أدوية للمنطقة الشرقية. (جهاز الإمداد الطبي)
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