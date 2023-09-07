تخصيص 3.5 مليار دينار لجهاز الإمداد الطبي منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بتخصيص 3 مليارات و573 مليونا و911 ألفا و909 دنانير لجهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضى.

%54.1 من مخصصات وزارة الصحة لجهاز الإمداد الطبي

تمثّل مخصصات جهاز الإمداد الطبي 54.1% من إجمالي مخصصات وزارة الصحة، البالغة 6 مليارات و602 مليون و453 ألفا و275 دينارا، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

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%99.4 من مخصصات جهاز الإمداد الطبي لباب الدعم

تفصيليا، فإن باب الدعم استحوذ على 99.4% من إجمالي مخصصات جهاز الإمداد الطبي، بينما جرى تخصيص 10 ملايين و532 ألفا و639 دينارا لباب الرواتب، تمثّل 0.29% من إجمالي المخصصات، و0.24% للباب الثاني (النفقات التسييرية)، بواقع 8 ملايين و666 ألفا و667 دينارا.

289 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي

تشير البيانات إلى أن نصيب جهاز الإمداد الطبي من استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 289 مليون دولار.

مخصصات وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2023. (مصرف ليبيا المركزي)