«المركزي»: 2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط و4.5 مليار لشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الصادرة اليوم الثلاثاء، تخصيص ترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 2.2 مليار دينار، وتحت البند نفسه جرى تخصيص 4.5 مليار للشركة العامة للكهرباء.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

- «المركزي»: إنفاق 68.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري

بيانات المركزي: 9.8% من إجمالي الإنفاق ترتيبات مالية استثنائية

وتمثل الترتيبات المالية الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء 9.8% من إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتشير بيانات المصرف المركزي إلى تسجيل إيرادات عامة بقيمة 78.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، وإنفاق 68.3 مليار دينار منذ بداية العام الجاري.