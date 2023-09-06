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1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 11:44 مساء
1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 أشهر
صورة مركبة: مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبيان الإيرادات والنفقات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري (بوابة الوسط)
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أفادت بيانات مصرف ليبيا المركزي بصرف مليار و297 مليونا و597 ألفا و637 دينارا تحت بند «جهات أمنية» تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس المنقضى.

وتشير البيانات، التي نشرها المصرف أمس الأربعاء، إلى تخصيص 464 مليونا و366 ألفا و297 دينارا لـ«جهات أمنية» تابعة للمجلس الرئاسي، من بينها 430 مليونا و824 ألفا و630 دينارا لباب الرواتب، أي 92.7% من إجمالي المخصصات لتلك الجهات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).

%91.8 من مخصصات المجلس الرئاسي لـ«جهات أمنية»
اللافت أن نفقات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي تمثل 91.8% من إجمالي مخصصات المجلس الرئاسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، البالغة 505 ملايين و794 ألفا و322 دينارا.

- «المركزي»: إنفاق 68.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري
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- 3.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 8 أشهر
- «المركزي»: 25.8 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 8 أشهر

في حين جرى تخصيص 833 مليونا و231 ألفا و339 دينارا لـ«جهات أمنية» تابعة لمجلس الوزراء، من بينها 604 ملايين و979 ألفا و674 دينارا لباب الرواتب، أي 72.6% من إجمالي المخصصات، والنسبة الباقية للباب الثاني (النفقات التسييرية).

41.7 % من مخصصات مجلس الوزراء لـ«جهات أمنية»
بينما تمثل مخصصات «الجهات الأمنية» 41.7% من إجمالي مخصصات مجلس الوزراء خلال تلك الفترة، والتي تبلغ مليارا و994 مليونا و69 ألفا و945 دينارا.

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