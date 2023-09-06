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3.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 10:41 مساء
3.6 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 8 أشهر
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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خصص مصرف ليبيا المركزي 3 مليارات و668 مليونا و664 ألفا و603 دنانير ليبية نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أغسطس المنقضى، من بينها ملياران و25 مليونا و925 ألفا و594 دينارا لباب الرواتب، تمثّل نحو 55% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

1.9 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة
حصلت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» والجهات التابعة لها على مليار و994 مليونا و69 ألفا و945 دينارا ليبيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من بينها 899 مليونا و775 ألفا و247 دينارا للرواتب، وذلك حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي الصادرة أمس الأربعاء.

- «المركزي»: توزيع 70 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 8 أشهر
- «المركزي»: 25.8 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 8 أشهر
- «المركزي»: تدني الإيرادات المحلية خلال أغسطس
- «المركزي»: إنفاق 68.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري
- «المركزي»: 2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط و4.5 مليار لشركة الكهرباء

505 ملايين دينار مخصصات للمجلس الرئاسي
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصصت له خلال تلك الفترة 505 ملايين و794 ألفا و322 دينارا ليبيا، من بينها 440 مليونا و127 ألفا و655 دينارا مخصصات الرواتب فقط.

1.1 مليار دينار لمجلس النواب
بشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى له تخصيص مليار و109 ملايين و724 ألفا و485 دينارا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، من بينها 659 مليونا و446 ألفا و840 دينارا للرواتب.

59 مليون دينار لمجلس الدولة
بلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 59 مليونا و75 ألفا و850 دينارا، من بينها 26 مليونا و575 ألفا و851 دينارا لباب الرواتب.

مخصصات الرواتب من إجمالي الإنفاق
بالتالي، فإن باب الرواتب وحده استحوذ على 45% من مخصصات «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، و87% من المجلس الرئاسي، و59.4% من مجلس النواب، و44.9% من المجلس الأعلى للدولة.

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