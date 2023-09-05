«المركزي»: تدني الإيرادات المحلية خلال شهر أغسطس المنقضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تدني الإيرادات المحلية خلال شهر أغسطس 2023، حيث بلغت إيرادات الجمارك حوالي 4 ملايين دينار، وإيرادات الضرائب حوالي 11 مليونًا، وإيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية (صفر).

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأظهرت بيانات المركزي تسجيل إيرادات عامة بقيمة 78.2 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، تمثل إيرادات مبيعات النفط 59.8 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات و600 مليون دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10 مليارات و300 مليون دينار، والضرائب 371 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 163 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 352 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونًا، وإيرادات أخرى 448 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (مسترجعات، ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).