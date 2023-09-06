«المركزي»: توزيع 70 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، توزيع 70 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإليكترونية بلغ مليونًا و655 ألفا و208 صكوك، بقيمة إجمالية 44 مليار دينار، عبر 632 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

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