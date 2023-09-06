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«المركزي»: توزيع 70 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 سبتمبر 2023, 01:00 صباحا
«المركزي»: توزيع 70 مليار دينار على المصارف التجارية خلال 8 أشهر
صورة مركبة: زبائن في عدة مصارف ليبية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، توزيع 70 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإليكترونية بلغ مليونًا و655 ألفا و208 صكوك، بقيمة إجمالية 44 مليار دينار، عبر 632 فرعًا مصرفيًا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

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26.5 مليون دينار إجمالي التداول عبر المحافظ الإلكتروني
وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغت 139 ألفًا و408 محافظ، بلغ إجمالي حجم التداول عليها 26.5 مليون دينار. أما بالنسبة للبطاقات النشطة فقد بلغت مليونين و991 آلاف و66 بطاقة، في حين بلغ عدد أجهزة نفاط البيع العاملة 45 ألفا و545 جهازًا، بإجمالي حجم تداول 5.3 مليار دينار.

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