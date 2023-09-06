«المركزي»: 25.8 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 8 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس المنقضي بلغت 25.8 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي إيرادات النقد الأجنبي خلال تلك الفترة 16 مليار دولار.

14.3 مليار دولار للمصارف التجارية.. و11.4 مليار التزامات الدولة،

وتوزعت استخدامات النقد الأجنبي بواقع 14 مليارًا و363 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 11 مليارًا و460 مليون دولار، وذلك حسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأظهرت البيانات أن مرتبات العاملين بالخارج بلغت 154 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري. كما شملت استخدامات الدولة مليارًا و776 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و484 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، والتعليم العالي 28 مليون دولار، بالإضافة إلى التزامات لجهات عامة بواقع 7 مليارات و878 مليون دولار.

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تخصيص 92 مليون دولار للعلاج بالخارج

أما جهاز الإمداد الطبي فقد كان نصيبه من استخدامات النقد الأجنبي 289 مليون دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى 522 مليون دولار، و38 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، و92 مليون دولار للعلاج بالخارج.