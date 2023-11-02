الدبيبة يوجه ببناء مخازن نموذجية لجهاز الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية «بضرورة البدء بتنفيذ مخازن نموذجية لجهاز الإمداد الطبي، وعدم الاستمرار في الاعتماد على مخازن مؤجرة منذ عشرات السنوات»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وعقد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي عبدالعزيز شمام، لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز لاستكمال الإجراءات التعاقدية للشركات التي رست عليها العطاءات الخاصة بتوريد الأدوية.

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وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أصدر تعليمات للجهاز بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع لجنة العطاءات لتنفيذ كل الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبيبة، مشددا على «ألّا تُوفَّر الأدوية بطريقة التكليف المباشر أو من شركات غير مصنِّعة أو الوكلاء غير الرسميين».

كما وجّه الدبيبة جهاز الإمداد الطبي بضرورة «تنفيذ منظومة توزيع الأدوية على المخازن الفرعية والمرافق الصحية، ووضع خطة لمتابعة وصولها لمستحقيها»، مشددا على ضرورة قيام كل الجهات بدورها في توريد الأدوية بشكل منتظم وفي وقتها المناسب.