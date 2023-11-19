جهاز الإمداد الطبي يجهز شحنة أدوية لقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» شروع جهاز الإمداد الطبي في تجهيز شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، تمهيداً لإرسالها إلى قطاع غزة.

وأكدت الحكومة في بيان، اليوم الأحد، أن الهدف من الشحنة هو الإسهام في دعم مستشفيات القطاع التي تعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية.

ليبيا حلت في المركز الثاني في قائمة المساعدات المقدمة لغزة

وفي 10 نوفمبر، أظهرت بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصرية أن ليبيا حلّت في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بحمولة 546.9 طن، وذلك من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت مدينة العريش المصرية، والتي قدرت بـ9262 طنا.

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وفي 6 نوفمبر، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إرسال شحنة مساعدات وإغاثة متكاملة، دعما لأهالي غزة بإشراف وزارة الدفاع وجهاز الطب العسكري.

كما أعلنت «القيادة العامة»، في 26 أكتوبر الماضي، إرسال «شحنة من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة».

من تجهيز شحنة أدوية بجهاز الإمداد الطبي سترسل إلى غزة (حكومة الدبيبة)

من تجهيز شحنة أدوية بجهاز الإمداد الطبي سترسل إلى غزة (حكومة الدبيبة)

من تجهيز شحنة أدوية بجهاز الإمداد الطبي سترسل إلى غزة (حكومة الدبيبة)