مؤتمر هندسي في الزاوية يناقش تحديات التغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مؤتمر لنقابة المهن الهندسية في مدينة الزاوية، على مدار يومين، موضوعي الطاقات المتجددة ومواجهة التغيير المناخي.

شارك في المؤتمر عقد خلال يومي 12 و13 ديسمبر الجاري، مركز رفع الكفاءة المهنية الزاوية التابع لوزارة العمل والتأهيل، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وحظي المؤتمر الهندسي الرابع لنقابة المهن الهندسية بمدينة الزاوية بمشاركة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وعدد من المسؤولين والمهتمين.

يذكر أن المؤتمر الهندسي الرابع لنقابة المهن الهندسية يستضيفه المركز الليبي للبحوث الطبية بمدينة الزاوية.

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