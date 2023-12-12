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الشهوبي يبحث مع السفير الإيطالي مراحل تنفيذ مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 02:22 مساء
الشهوبي يبحث مع السفير الإيطالي مراحل تنفيذ مطار طرابلس
الشهوبي (يمين) خلال لقاء السفير الإيطالي، 11 ديسمبر 2023. (وزارة المواصلات)
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بحث وزير المواصلات بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد سالم الشهوبي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني مراحل تنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي والصعوبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال استقبال الشهوبي أمس الإثنين للسفير الإيطالي والوفد المرافق له من إتلاف شركة «إيناس» الذي ينفذ مشروع مطار طرابلس العالمي، إذ أكد الوزير استعداده لحل جميع العراقيل أمام المشروع، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى «استئناف الرحلات الجوية للخطوط الإيطالية إلى المطارات الليبية وكذلك استئناف رحلات الخطوط الأفريقية إلى إيطاليا»، وكذلك الصعوبات التي تواجه تنفيذ طريق رأس جدير امساعد، وضرورة التوصل مع الحكومة الإيطالية إلى آلية إلى تنفيذها.

وحضر اللقاء وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل البري فضل الله راف الله الشلوي ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد شليبك ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش والممثل عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية هيثم النعمي ومدير مكتب التعاون الدولي المكلف بديوان الوزارة فوزي مخزوم ومستشار العلاقات الدولية بمكتب الوزير علي الصيد القمودي.

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وأعلن رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قطع شوط كبير في مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي، متوقعًا افتتاحه منتصف العام المقبل.

وقال الدبيبة في كلمة بندوة حول الاستعداد لبرنامج التدقيق الدولي في مجال الطيران المدني خلال أكتوبر الماضي: «شرعت مؤسساتنا في مشروع متكامل لتطوير البنية التحتية للطيران المدني، وإدماج القطاع الليبي في الأجواء الدولية».

وفي نوفمبر الماضي، أكد المدير العام لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش انتهاء الأعمال الأساسية في صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي.

وخلال اجتماع في نوفمبر، قدم الشهوبي للدبيبة موقف الأعمال المنفذة وأكد «سير العمل وفق الخطة المعتمدة من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات»، كاشفًا أن «الموعد المعتمد لاستكمال أعمال المشروع سيكون في منتصف العام المقبل»، حسب بيان لحكومة الدبيبة.

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